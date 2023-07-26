Повітряні сили попередили про пуск "Кинджалів": під загрозою Київ
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники ввечері 26 липня здійснили масований ракетний обстріл України. У Повітряних силах попередили про пуск ракет "Кинджал" на Київську область.
Згодом там наголосили, що ці ракети прямують і на українську столицю. Там закликали негайно пройти в укриття.
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Росіяни пустили "Кинджали" на Київ
У Повітряних силах наголосили, що після запуску крилатих ракет росіяни запустили по Україні балістику. Так, там попередили про пуск ракет "Кинджал" у напрямку української столиці.
Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал",
– попередили у Повітряних силах.
Згодом там зазначили, що ці ракети летять на Київ. Тому там закликали негайно прямувати в найближчі укриття.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Після цього стало відомо, що ракети "Кинджал" також прямують на Кіровоградську та Хмельницьку області. У Повітряних силах також закликали йти в укриття жителів цих областей.
Також у моніторингових пабліках повідомили, що відбувся бойовий виліт чотирьох МіГ-31к, а також є пуски "Кинджалів". Згодом цю інформацію в ефірі національного марафону підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Була інформація від чергових служб, які моніторять ситуацію, були у небі винищувачі МіГ-31К, після фіксації яких у повітряному просторі Росії, помітили високошвидкісні цілі, можливо, "Кинджали", або інші балістичні ракети", – сказав він.
Наразі достеменно невідомо, скільки саме "Кинджалів" пустили росіяни по українських областях.
Окупанти не вперше запускають "Кинджали" по Києву
- Російські загарбники вже кілька разів запускали балістичні ракети "Кинджал" по Україні. Наразі відомо, що наша ППО збивало ці ракети росіян.
- Перший випадок збиття "Кинджала" стався 4 травня 2023 року. Тоді цю "розпіарену" російську ракету збив комплекс Patriot, який наша держава отримала у квітні того ж року.
- Далі Україна збила "Кинджали" 16 травня 2023 року, втретє наша протиповітряна оборона відпрацювала по цих ворожих об'єктах рівно через місяць – 16 червня.