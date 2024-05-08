Маємо бути готовими, – Повітряні сили попередили українців про комбіновані атаки

Українцям варто бути готовими до того, що Росія може продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні. У Повітряних силах попередили, що головна ціль ворога зараз – об'єкти енергетики.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону попередив українців про те, що Росія може продовжувати обстріли.

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Росіяни продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру України

Євлаш зауважив, що основна ціль ворога зараз – енергетична інфраструктура України. Окупанти продовжують її знищувати та намагаються бити по різних об'єктах.

Він зазначив, що остання атака була доволі серйозною з досить великим застосуванням великої кількості різних типів ракет. Ворог аналізує їхнє застосування та намагається збирати інформацію, зокрема, зі своєї розвідки та відкритих джерел про те, які саме об'єкти їм вдалося уразити.

Ми маємо бути готовими до того, що противник може продовжувати такі свої удари. Бачили дещо зменшення останнім часом "Шахедів". Однак цієї ночі ворог використав понад два десятки своїх ударних БпЛА. Тому в цьому плані ми маємо бути готовими до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу,

– попередив Євлаш.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія запустила по Україні "Кинджали", "Калібри", балістику й ударні дрони. Загалом окупанти випустили 76 засобів повітряного нападу: 55 ракет та 21 безпілотник. ППО знищила 59 цілей – 20 дронів та 39 ракет.

Наслідки атаки на енергосистему