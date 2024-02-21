Є дещо важливіше, ніж самі літаки: яку болючу втрату відчують росіяни після збиття "сушок"

Збройні Сили України протягом останнього тижня знищили вже 7 російських літаків, з яких 5 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 2 винищувачі Су-35. Саме в авіації втрати для ворога найбільш відчутні.

Літак – коштовний продукт, а підготовка пілотів триває вкрай довго. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

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Втрата цінних кадрів

Літаки не штампуються як гроші, їх виготовляють всього декілька десятків на рік, тому втрата кожного судна відчутна й негайно відновити їх неможливо. До того ж коли літаки збиваються засобами ППО, наприклад ЗРК Patriot, то часто пілоти помирають, а це ще більш штучний товар, ніж літак.

Якщо літак з нуля можна виготовити за рік, то для того, аби навчити пілота необхідно декілька років,

– наголосив військовий оглядач.

За його словами, пілота не можна як мобілізованого через два тижні поставити в стрій.

Україна змушує Росію змінювати тактику

Як зауважив військовий оглядач, знищення 7 літаків – дуже високий результат. Від початку вторгнення було декілька випадків, коли грамотні дії української ППО дозволяли знищувати російські літальні апарати в глибині окупованих територій чи на території Росії. Особливе місце посідає збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем.

Подібні ефективні операції України змушують росіян змінювали тактику дій. Тепер окупанти нарешті зрозуміли, що авіації загрожує небезпека й необхідно діяти обережніше.

У випадку з А-50 – менше покриття щодо виявлення повітряних цілей, а у випадку з ударними літаками-винищувачами – менше перебувати поруч з лінією фронту або завдавати ударів з більшої дистанції. Тобто це менша ефективність дій, адже більш обережно дорівнює менш ефективно,

– мовив Шарп.

Окрім завдання матеріальних збитків, основне досягнення знищення російських літаків – зменшення ефективності роботи авіації ворога.

Те, що Збройні Сили України досягли успіху в оборонній та певною мірою в наступальній війні й Україна витримала ці два роки – величезна заслуга української ППО, яка не дозволила російській авіації стати першорядним фактором. Завдяки цьому відбувалася багато вдалих операцій на землі,

– додав військовий оглядач.

Втрата літаків суттєво впливає на тактику ворога. Шарп переконаний, що з появою перших F-16 в українців з'являться додаткові можливості створювати загрози для російських винищувачів й обмежить їхні дії.

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