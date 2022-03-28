Повітряні Сили збили чотири літаки та один вертоліт ворога
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Уранці 27 березня на Харківщині збили один російський літак, ймовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34. Водночас у Київській області – вертоліт та БПЛА ворога.
Загострення ситуації почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги. Про це повідомили у звіті Повітряних Силах ЗСУ за добу.
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Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки. По низці об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною,
– вказали наші воїни.
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.
Загалом протягом 27 березня знищили:
- 4 літаки;
- 1 вертоліт;
- 2 БПЛА;
- 2 крилаті ракети.
До теми Показник збиття ракет окупантів зараз вищий, аніж на початку війни, – речник Повітряних сил ЗСУ