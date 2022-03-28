Повітряні Сили збили чотири літаки та один вертоліт ворога

28 березня 2022 , 01:47
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Джерело:

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Уранці 27 березня на Харківщині збили один російський літак, ймовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34. Водночас у Київській області – вертоліт та БПЛА ворога.

Загострення ситуації почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги. Про це повідомили у звіті Повітряних Силах ЗСУ за добу.

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Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки. По низці об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною,
– вказали наші воїни.

По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.

Загалом протягом 27 березня знищили:

  • 4 літаки;
  • 1 вертоліт;
  • 2 БПЛА;
  • 2 крилаті ракети.

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Автор: Олег Васьків