Це ідеологічна поразка Росії, – Повітряні сили про збиття "аналоговнєтних" ракет "Кинджал"

За понад рік повномасштабного вторгнення сили ППО нарощувалися, а разом із ними – можливості збивати російські ракети. У травня 2023 року сталося те, що без перебільшення приголомшило весь світ.

Мовиться про те, що у травні цього року Повітряні сили ЗСУ вперше збили аеробалістичну ракету "Кинджал". Зробити це вдалося завдяки американському ЗРК Patriot. В матеріалі 24 Каналу речник роду військ Юрій Ігнат заявив, що знищення цих ракет – ідеологічна поразка Росії.

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"Аналоговнєтна" ракета стала ганьбою для Росії

Юрій Ігнат в іронічній манері заявив у коментарі, що на практиці з'ясувалося, що "Кинджал" не настільки крутий, як про нього кажуть росіяни.

Росіяни казали, що "Кинджал" – це "не имеющая аналогов" ракета. Але виявляється, що вона не така крута, як росіяни її піарили,

– наголосив він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що збиття "Кинджала" – "безумовно ідеологічна поразка". Адже цю ракету вдалося збити комплексу, який росіяни називали "устарєвшим 1970-го року".

Як Patriot збиває "Кинджали"

За словами Юрія Ігната, ЗРК Patriot може працювати у ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимах. Якщо говорити про останній, то людський фактор "прибирається".

Тобто Patriot ставиться у режим збиття цілей "автомат" і збиває ціль сам,

– пояснив Юрій Ігнат.

Втім, слід розуміти, що відповідних систем в України ще дуже мало. Відтак прикрити небо над усією країною наразі неможливо. Але допомогти зробити це може інша військова допомога.

До прикладу, ті ж F-16. Зауважимо, що 6 серпня відзначали День Повітряних сил ЗСУ. Під час урочистих заходів також відбувалася демонстрація всіляких цікавих пристроїв.

Найбільше уваги до себе прикував симулятор польоту на F-16. Спробувати себе у ролі пілота багатоцільового винищувача зміг Володимир Зеленський. Ба більше, він ще й "влучив" у віртуальну ціль – Ту-95. Будемо всіх (росіян – 24 Канал)... а далі ви самі знаєте, що робити.