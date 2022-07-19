Повітряні сили збили російський винищувач у районі Нової Каховки: ймовірно, Су-35

У окупантів знову поменшало літаків. Ввечері 19 липня неподалік від Нової Каховки наші військові "приземлили" ворожий винищувач. Він намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗСУ.

Цей успіх на рахунку підрозділу зенітних ракетних військ. Ймовірно, що до переліку втрат ворога додався саме Су-35.

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Пілот катапультувався

Підбили ворожу "пташку" близько 20:00. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що є візуальне підтвердження того, що літак справді збили. Пілот катапультувався.

Окрім цього, підрозділи зенітних ракетних військ ліквідували 5 ворожих безпілотників. Такий результат – лише за останню добу.

російські ЗМІ кажуть, що збито лише безпілотник

Як повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, російські ЗМІ поширюють брехню, що начебто підбили лише безпілотник. Проте, каже Хлань, окупанти мають знати, що ЗСУ ближче, аніж вони думали.

На Дніпропетровщині підбили "Орлан-10"

У Дніпропетровській області українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10". Він проводив повітряну розвідку над Криворізьким районом. Саме цей район вороги інтенсивно обстрілювали вночі 19 липня.

Цей російський літак став 221, який збили українські оборонці. Також авіапарк держави-агресорки з 24 лютого зменшився на 188 вертольотів.

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