У Генштабі підтвердили гибель льотчика F-16 та втрату літака

Під час одного з останніх російських обстрілів літак F-16 зазнав катастрофи. На жаль, льотчик, який керував винищувачем, загинув.

У Генштабі розповіли, що трагедія трапилася під час відбиття ракетного обстрілу Росії по території України.

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Генштаб підтвердив катастрофу з F-16

Під час атаки бортовим озброєнням F-16 вдалося збити чотири крилатих ракети ворога. Однак під час заходу на наступну ціль з одним із літаків зник зв'язок.

Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув,

– повідомили у Генштабі.

Для з'ясування причин аварії призначили спеціальна комісія МОУ, наразі вона працює в районі падіння літака.

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Що відомо про пілота, який був на F-16

У Повітряних силах повідомили, що загинув пілот Олексій Месь з позивним Moonfish. 26 серпня він провів свій останній бій в небі, загинувши під час відбиття російської атаки.

Тоді ворог влаштував комбінований обстріл, Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни,

– повідомили у Повітряних силах.

Прощання з Героєм відбулося 29 серпня. Йому посмертно надали військове звання полковника.

Вічна пам'ять Герою. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та побратимам Олексія Меся.

Нагадаємо, що нещодавно видання WSJ з посиланням на офіційного представника США повідомило, що в понеділок в Україні розбився перший винищувач F-16.

Водночас журналісти написали, що, ймовірно, винищувач не був збитий росіянами.

Під час атаки 26 серпня було випущено сотні ракет та дронів