Повітряні сили зафіксували політ кількох бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспію

У ніч на 23 січня Повітряні сили повідомили про політ кількох ворожих бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспію. Невдовзі в Україні можуть оголосити масштабну тривогу.

Раніше відповідну інформацію повідомляли моніторингові канали. А вже о 3:45 політ ворожих бомбардувальників підтвердили і в Повітряних силах.

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Зафіксували політ ворожих Ту-95МС

Зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря),

– йдеться у повідомленні.

Про точну кількість стратегічних бомбардувальників у Повітряних силах пообіцяли повідомити додатково. Водночас там наголосили на важливості дбати про власну безпеку.

У випадку оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте в укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та навіть врятувати життя. Крім того, не варто робити фото та відео роботи ППО чи прильотів. Адже це може зіграти на руку ворогу.

Зауважимо, що Ту-95МС – ракетоносії ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Під час атаки цими ракетами тривога може тривати декілька годин. Слід враховувати, що ворог часто запускає ракети кількома хвилями.

Станом на 4:45 про пуски ворожих ракет інформації не було.

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