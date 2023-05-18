У Повітряних Силах прокоментували інформацію про пошкодження Patriot

У Повітряних Силах відреагували на інформацію, що нібито російські війська вразили ЗРК Patriot під час масованої атаки Києва 16 травня. Військові запевняють, що знищити Patriot одним "Кинджалом" – неможливо.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він відреагував на інформацію CNN, яке повідомило, що внаслідок атаки 16 травня нібито було пошкоджено два компоненти Patriot, зокрема генератор батареї та частину електроніки.

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Також російське міноборони заявило, що нібито знищило весь розрахунок системи Patriot.

У Повітряних Силах натякнули, що ЗРК Patriot працював цієї ночі

Юрій Ігнат сказав, що Україна намагається дотримуватися усіх стандартів НАТО та не коментувати інформацію щодо ППО. Речник наголосив, що знищити ЗРК Patriot одним "Кинджалом" – нереалістично.

Якщо там і є певні ушкодження, то, я думаю, вони будуть відновлені,

– сказав Ігнат.

Він додав, що ЗРК Patriot, можливо, працював вночі 18 травня, коли російські військові знову завдали масованого ракетного удару.

Окупанти випустили по Україні 30 ракет, з яких силам ППО вдалося знищити відразу 29 . Зазначимо, що росіяни запустили по Україні відразу два "Іскандер-К", які до отримання ЗРК Patriot Україна не могла збивати.

"Тому прошу всіх зберігати спокій. Протиповітряна оборона працює і буде надалі захищати усіх", – резюмував Ігнат.

Що відомо про "пошкодження" ЗРК Patriot

Вночі 16 травня російські військові завдали однієї з найбільш щільних атак по Києву, випустивши по столиці відразу 18 ракет. Сили ППО знищили всі ворожі цілі, в тому числі 6 аеробалістичних ракет "Кинджал".

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