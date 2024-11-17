У Повітряних силах розповіли, чим ворог атакував Україну, та уточнили кількість збитих цілей
Росія запустила по Україні 210 повітряних засобів ураження. Зокрема, окупанти атакували 120 ракетами та 90 безпілотниками.
24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ пише, що мовиться про ворожі цілі, запущені з 20:00 16 листопада 2024 року.
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Чим атакував ворог
До повітряного нападу Росія залучила 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі – носії крилатих ракет,
– розповіли військові.
Росія атакувала Україну:
- 1 гіперзвуковою корабельною ракетою 3М22 "Циркон";
- 8 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";
- 101 крилатою ракетою Х-101, "Калібр";
- 1 балістичною ракетою "Іскандер-М";
- 4 крилатими протирадіолокаційними ракетами Х-22/Х-31П;
- 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69;
- 90 ударними БпЛА/дронами невстановленого типу.
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Скільки ракет та дронів збили ЗСУ
За попередніми даними, станом на 12:00 (17 листопада – 24 Канал) є інформація про збиття 144 повітряних цілей – 102 ракет та 42 БпЛА,
– заявили Повітряні сили ЗСУ.
Військові уточнили, що збили над Україною:
- 1 гіперзвукову корабельну ракету 3М22 "Циркон";
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 85 крилатих ракет Х-101, "Калібр";
- 4 крилаті протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.
Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях,
– уточнили військові.
За їхніми даними, внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий безпілотник був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще два – полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.