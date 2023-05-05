У Повітряних Силах спростували інформацію про збиття гіперзвукової ракети "Кинджал"

У Повітряних Силах заявили, що не збивали гіперзвукову ракету типу "Кинджал". У ніч на 4 травня дійсно була загроза, але у ЗСУ стверджують, що застосування балістичних ракет не зафіксували.

Начальник КМВА Сергій Попко заявляв, що окупанти атакували Київ дронами-камікадзе та, ймовірно, ракетами балістичного типу. Проте речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат спростував збиття гіперзвукової ракети "Кинджал", повідомляє 24 Канал.

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Що говорять у Повітряних Силах

У коментарі Суспільному Ігнат заявив, що загроза застосування балістичних ракет у ніч проти 4 травня дійсно була, проте ворог не здійснював пуски.

Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано,

– заявив Юрій Ігнат у коментарі журналістам.

Журналісти 24 Каналу також намагалися зв'язатися з Повітряними Силами, але там не коментують ситуацію.

Разом з тим, у пресслужбі командування заявили, що коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде. За додатковою інформацією порадили звернутися до першоджерел, які поширили заяви щодо збиття гіперзвукової ракети типу "Кинджал", – до Київської міської військової адміністрації та ресурсу Defence Express, який поширив заяви щодо збиття.

Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвали збиття ракети типу "Кинджал" фейком. Там підкреслили, що у ніч проти 4 травня у повітряному просторі України не фіксували балістичних цілей.

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