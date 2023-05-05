У Повітряних Силах спростували інформацію про збиття гіперзвукової ракети "Кинджал"
У Повітряних Силах заявили, що не збивали гіперзвукову ракету типу "Кинджал". У ніч на 4 травня дійсно була загроза, але у ЗСУ стверджують, що застосування балістичних ракет не зафіксували.
Начальник КМВА Сергій Попко заявляв, що окупанти атакували Київ дронами-камікадзе та, ймовірно, ракетами балістичного типу. Проте речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат спростував збиття гіперзвукової ракети "Кинджал", повідомляє 24 Канал.
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Що говорять у Повітряних Силах
У коментарі Суспільному Ігнат заявив, що загроза застосування балістичних ракет у ніч проти 4 травня дійсно була, проте ворог не здійснював пуски.
Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано,
– заявив Юрій Ігнат у коментарі журналістам.
Журналісти 24 Каналу також намагалися зв'язатися з Повітряними Силами, але там не коментують ситуацію.
Разом з тим, у пресслужбі командування заявили, що коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде. За додатковою інформацією порадили звернутися до першоджерел, які поширили заяви щодо збиття гіперзвукової ракети типу "Кинджал", – до Київської міської військової адміністрації та ресурсу Defence Express, який поширив заяви щодо збиття.
Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвали збиття ракети типу "Кинджал" фейком. Там підкреслили, що у ніч проти 4 травня у повітряному просторі України не фіксували балістичних цілей.
Росіяни атакували Україну дронами: коротко
- Орієнтовно о 00:22 4 травня у Запорізькій області оголосили про повітряну тривогу. Після 02:00 вона поширилася й на інші області – Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську та Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.
- Перші вибухи пролунали на Запоріжжі. Ймовірно, ворог атакував регіон ракетами С-300. Згодом вибухи пролунали в Херсоні та Києві. Відомо, що на Київщині працювала ППО.
- На ранок 4 травня стало відомо, що росіяни атакували Одесу 15 дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 12 Shahed-131/136. Три БпЛА влучили по гуртожитках, на щастя, обійшлося без постраждалих.
- Загалом росіяни у ніч проти 4 травня запустили по території України 24 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Українські захисники знищили 18 ударних БпЛА. Окрім того – один розвідувальний безпілотник.