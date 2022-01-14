Повний текст рішення суду про арешт майна Порошенка оголосять 19 січня

Повний текст ухвали Печерського районного суду Києва щодо арешту майна Петра Порошенка опублікують 19 січня. Саме на цю дату перенесли судове засідання, оскільки на попереднє не прийшла суддя.

Про це повідомив адвокат Денис Галанський. Раніше Печерський райсуд підтримав клопотання прокурорів щодо арешту майна нардепа.

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Захисники отримали розписку про проведення засідання

Засідання щодо оголошення повного тексту рішення про арешт майна Петра Порошенка. Нам дали розписку, що о 13:50 це буде 19-го числа,

– сказав Галанський.

Засідання, яке мало відбутись 14 січня, перенесли, адже була відсутня суддя. Захисник припустив, що служителька Феміди може бути у відпустці.

Арешт на майно Порошенка наклали 6 січня

Зазначимо, що 6 січня Печерський районний суд підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка. Оприлюднення ухвали призначили на 12:00 14 січня.

Петро Порошенко планує повернутись в Україну 17 січня. Він прилетить в "Жуляни" з Варшави.

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Що відомо про справу проти Порошенка:

20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Справа стосується злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Повідомлення про підозру надіслали за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

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