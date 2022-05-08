Повний вивід російських військ, – Зеленський пояснив G7 кінцеву мету України

Володимир Зеленський підкреслив тверду рішучість України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. За його словами, кінцевою метою держави є забезпечення повного виведення російських військ і техніки з нашої території.

Про це український лідер повідомив, виступаючи на саміті "Великої сімки", який відбувся 8 травня.

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Кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військових сил і техніки з усієї території України та забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому,

– зазначив Володимир Зеленський.

У зв'язку з цим президент наголосив, що розраховує на своїх міжнародних партнерів, зокрема G7 наданні необхідної допомоги в сфері обороноздатності з метою забезпечення:

швидкого та ефективного відновлення економіки;

економічної та енергетичної безпеки.

Дискусії щодо механізмів безпеки

Володимир Зеленський наголосив, що Україна розпочала дискусії з міжнародними партнерами щодо механізмів безпеки для життєздатного післявоєнного мирного врегулювання.

Україна залишається відданою тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності України перед обличчям проблем, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту,

– вказав президент.

Український лідер також відзначив прагнення нашої держави підтримувати спільні міжнародні демократичні цінності та принципи, зокрема повагу до прав людини та верховенства права.

Україна не піде на зміну держкордонів

Володимир Зеленський під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT пояснив, що жоден громадянин України не піде на зміну державних кордонів заради миру.

Президент підкреслив: "Якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то виходить, що всі люди (які боронили Україну – 24 канал) загинули просто так. Чи за що вони загинули?".

Він додав, що Москва на цьому не зупиниться, адже не зупинилася на Криму та наголосив, що українці не готові давати Путіну час відпочити, щоб підготувати нову агресію.

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