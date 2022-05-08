Повний вивід російських військ, – Зеленський пояснив G7 кінцеву мету України
Джерело:Білий дім
Володимир Зеленський підкреслив тверду рішучість України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. За його словами, кінцевою метою держави є забезпечення повного виведення російських військ і техніки з нашої території.
Про це український лідер повідомив, виступаючи на саміті "Великої сімки", який відбувся 8 травня.
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Кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військових сил і техніки з усієї території України та забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому,
– зазначив Володимир Зеленський.
У зв'язку з цим президент наголосив, що розраховує на своїх міжнародних партнерів, зокрема G7 наданні необхідної допомоги в сфері обороноздатності з метою забезпечення:
- швидкого та ефективного відновлення економіки;
- економічної та енергетичної безпеки.
Дискусії щодо механізмів безпеки
Володимир Зеленський наголосив, що Україна розпочала дискусії з міжнародними партнерами щодо механізмів безпеки для життєздатного післявоєнного мирного врегулювання.
Україна залишається відданою тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності України перед обличчям проблем, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту,
– вказав президент.
Український лідер також відзначив прагнення нашої держави підтримувати спільні міжнародні демократичні цінності та принципи, зокрема повагу до прав людини та верховенства права.
Україна не піде на зміну держкордонів
- Володимир Зеленський під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT пояснив, що жоден громадянин України не піде на зміну державних кордонів заради миру.
- Президент підкреслив: "Якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то виходить, що всі люди (які боронили Україну – 24 канал) загинули просто так. Чи за що вони загинули?".
- Він додав, що Москва на цьому не зупиниться, адже не зупинилася на Криму та наголосив, що українці не готові давати Путіну час відпочити, щоб підготувати нову агресію.
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