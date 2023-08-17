Готує підґрунтя для поразки Росії: Лукашенко сказав про "виконання" цілей "сво" замість Путіна

Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито виконала всі свої цілі в Україні. Водночас диктатор плутався в термінах й називав повномасштабне російське вторгнення то "сво", то війною.

Журналісти запитали в Олександра Лукашенка, чи казав йому Владімір Путін, за яких обставин він вважатиме, що цілі "сво" для Росії виконані. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Білорусі, передає 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко про Росію та Україну

Білоруський диктатор сказав, що не обговорював цю тему з російським тираном. Але після цього Лукашенко раптово вирішив висловитися замість Путіна. Він назвав це "своєю позицією".

Цілі "сво" на сьогоднішній день вже виконані. Україна ніколи не буде так агресивно поводитися щодо Росії після закінчення цієї війни, як це було до війни,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

На його думку, Україна "буде іншою", бо при владі будуть "люди обережніші, розумніші, хитріші". Лукашенко заявив, що ці "тямущі люди" розумітимуть важливість вибудовування відносин з "сусідами від Бога". Вочевидь під цим словосполученням він мав на увазі Росію, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, та Білорусь, яка дозволила російським окупантам зі своєї території наступати та запускати ракети по нашій державі.

Лукашенко розповів про "уроки"

Білоруський диктатор також заявив, що майбутня Україна не буде "під дудку американців танцювати". За його словами, Путін такої ж думки.

Це великий урок не лише для України – те, що відбувається, – а й для Росії, зокрема. І для нас, для всього світу. Це великий урок,

– сказав він.

Лукашенко додав, що Росія та Білорусь нібито роблять якісь висновки з цих "уроків". Однак поведінка цих двох країн говорить про протилежне.

Що кажуть експерти про білоруського диктатора