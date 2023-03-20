Росія розпочала повномасштабний наступ на Сході ще у січні: Маляр назвала головні напрямки

Російські війська пробують наступати у декількох напрямках. Збройні Сили України героїчно тримають оборону та дають відсіч окупантам.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає 24 Канал.

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Маляр назвала найгарячіші напрямки на фронті

Вона наголосила, що наступ триває на декількох напрямках. "Сьогодні гаряче в Білогорівці, Авдіївці, Вугледарі, Мар'їнці", – зазначила Маляр.

За її словами, фактично з січня триває повномасштабний наступ на сході України. Маляр запевнила, що Збройні Сили України потужно чинять опір окупантам.

Найгарячішою точкою на фронті залишається Бахмут. Там вже як два місяці тривають найзапекліші бої.

Попри всі прогнози різних експертів, другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть. Тут варто сказати, що це завдяки мужності наших воїнів, які боронять сьогодні місто. Ворог не може навіть раціонально пояснити, як відбувається таких потужний опір,

– сказала Маляр.

Маляр зазначила, що оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. Другим важливим аспектом вона назвала – знищення ворога: техніки та особового складу.

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