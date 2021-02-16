Повстанці у ЦАР ліквідували кількох вагнерівців, ще один – у полоні, – ЗМІ

У Центральноафриканській республіці місцеві повстанці повідомили про вбивство кількох найманців угрупування ПВК "Вагнер". Ще один вагнерівець начебто опинився у полоні.
Джерело:Corbeau News
Видання пише, що бойове зіткнення в одному з сіл на південному заході ЦАР трапилося ще 10 лютого. Однак про нього стало відомо лише тепер.
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Що відомо про ймовірну ліквідацію вагнерівців
Представник повстанців з антиурядового угруповання "Коаліція патріотів за зміни" заявив про вбитих та полонених.
Ми взяли в заручники російського найманця та вбили ще кількох. Ми також знищили їх вантажівку, – зазначив повстанець.
За інформацією джерела, вагнерівці разом з солдатами Збройних сил країни провели операцію з демонтажу незаконної огорожі, спорудженого повстанцями. У результаті стався бій, під час якого й вбили російських найманців.
Влада Росії наразі ніяк не прокоментувала інформацію про ліквідацію своїх найманців у ЦАР.
Вагнерівці в Білорусі: коротко
- Наприкінці липня 2020 року поблизу Мінська затримали 33 російських громадян. Влада Білорусі заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів.
- Україна просила Олександра Лукашенка повернути їй частину вагнерівців, адже вони воювали на Донбасі на стороні окупантів. Однак їх відпустили в Росію.
- Згодом українські журналісти Яніна Соколова та Юрій Бутусов оприлюднили інформацію, що дані про спецоперацію СБУ "злили" в Офісі Президента.
- В ОП такі звинувачення назвали вигадками. Водночас ДБР викликало журналістів на допит через оприлюднену ними інформацію.
- Розслідування справи проводитиме група Bellingcat.