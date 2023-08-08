Важливий торговий шлях для Росії: чи готовий Путін до ударів українських дронів у Чорному морі

Атаки безпілотників на російські судна у Чорному морі створюють чимало проблем для країни-агресорки. Насамперед збитків зазнає торгівля та експорт ворога.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній російський депутат Ілля Пономарьов. Він зауважив, що саме танкери є найслабшою ланкою у ланцюгу постачання.

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Театр бойових дій за Чорне море

Вразливість російського флоту демонструє кризу всього режиму кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, найбільш важливими є напади на торговельні судна.

Шлях з Новоросійська через Босфор – це один з головних маршрутів експорту російської нафти. У разі, якщо тонутимуть торговельні кораблі, то страхування зростатиме й за таких умов експорт стане неможливим.

Україна від 4 серпня оголосила про військову загрозу в районі одразу шести чорноморських портів Росії. Попередження є безстроковим. Воно стосується таких портів як Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

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На чию підтримку розраховує Путін

Російський узурпатор лише гравець. Путін завжди сам підвищує ставки, але не розуміє, коли ще хтось грає у таку саму гру.

Саме це зараз робить президент Володимир Зеленський. Він все робить симетрично. Наприклад, на саміті в Саудівській Аравії обговорювали майбутнє світу без Росії. Таке ж робила Москва щодо Києва. Те, що зараз відбувається у Чорному морі – це теж саме,

– мовив Пономарьов.

У Кремлі заспокоюють себе тим, що в України немає флоту відповідно погрожувати немає чим. Мовляв, можуть бути окремі випадки ударів, але системна боротьба неможлива. Однак така думка помилкова.

"Я вважаю, що нові й нові дрони з'являтимуться у Чорному морі, які топитимуть торговельні судна Росії. Це навіть важливіше, ніж атаки на військові об'єкти", – зазначив колишній російський депутат.

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