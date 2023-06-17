Пов'язана з Аксьоновим і Пригожиним: яка ПВК обстріляла волонтерів під час евакуації в Херсоні

Під час евакуації мешканців з Херсона, затопленого після підриву Каховської ГЕС, Росія 8 червня обстріляла волонтерів. До обстрілу причетна приватна військова компанія, яка пов'язана із Сергієм Аксьоновим і Євгенієм Пригожиним.

Інформацію про обстріл Херсона російською ПВК опублікував один з російських провоєнних телеграм-каналів, пише 24 Канал. У повідомленнях зазначено, що човни волонтерів у Херсоні атакувала ПВК "Лівадія".

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ПВК "Лівадія" належить Аксьонову

За даними глави окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євгена Балицького, ПВК заснував ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов.

Також у ЗМІ була інформація, що "Лівадія" пов'язана з ПВК "Вагнера", про підтримку якої публічно заявляв Аксьонов.