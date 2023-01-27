Тищенко прокоментував скандал з Таїландом і поскаржився на "брудні технології"

Через поїздку до Таїланду під час воєнного стану Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу". Зрештою він прокоментував скандал, у який втрапив.

Президент під час свого вечірнього звернення також відреагував на вчинок Тищенка. Він наголосив, що будь-який виїзд за кордон державних посадовців, нардепів чи представників місцевої влади повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке всі бачили.

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Тищенко прокоментував свою поїздку в Таїланд

Тищенко зазначив, що в грудні на нараді народним депутатам "Слуги народу" поставили задачу – розвивати дружні взаємовідносини в напрямку Азії та Африки.

Наприклад у В'єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую, всі мої зустрічі – офіційні та задокументовані,

– пояснив нардеп.

Він нагадав, що є співголовою групи дружби із В'єтнамом та розповів про свою подорож:

Першою зупинкою був Хошимін. Тищенко зазначив, що з метою безпеки розкаже про результати відрядження у доповіді після приїзду, проте додав, що у ході понад 2-тижневої роботи відбулося підписання "відповідних документів".

Друга зупинка – Таїланд. За словами нардепа, 26 січня він вже другий день перебуває там разом зі спеціалістами по регіону. Результат – відбулася зустріч з представниками королівської родини та досягнення важливого дипломатичного погодження для підтримки України.

"Далі повертаюся до В'єтнаму, де також будуть проведені робочі зустрічі в рамках групи дружби з моїми в'єтнамськими колегами-парламентарями. За наказом вищого керівництва Азійський напрямок наразі є одним з пріоритетних. В політику я прийшов завдяки президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав", – каже Тищенко.

Він підсумував, що, попри "брудні технології", продовжить виконувати поставлені президентом задачі.

"І не відступлю, адже його вектор повністю відповідає моєму прагненню побудувати гідну країну та єдину націю. Наразі моє відрядження продовжиться, як і планувалось. Адже я дію виключно в інтересах України, що сьогодні містить в собі налагодження дипломатичних стосунків на міжнародній арені для прискорення нашої Перемоги. Повернусь з позитивним результатом для країни. Дякую! Слава ЗСУ", – підсумував нардеп.

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