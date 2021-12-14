Позаблоковий статус України залишиться в минулому, – МЗС

Нова стратегія зовнішньої політики України оминає багатовекторність, невизначеність та позаблоковий статус держави. У МЗС наголосили, що ці речі залишаться в минулому.

Одним із напрямків зовнішньої політики є прагнення до членства в ЄС та НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час заходу "Дипломатія 2022 року: пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

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Стратегія залишає у минулому багатовекторність, позаблоковість, невизначеність, партнерозалежність,

– наголосив Кулеба.

Зауважимо, що стратегію зовнішньої політики затвердили у серпні 2021 року. Її пріоритетними напрямами є забезпечення незалежності і державного суверенітету України, відновлення територіальної цілісності, протидія російській агресії, просування експорту, залучення інвестицій.

Шлях України до НАТО: останні новини

У 2008 році Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

Вже у червні 2020 року НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей. Наразі наша держава чекає Плану дій щодо членства в НАТО.

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков наголосив, що у статуті Альянсу немає норми, яка б не дозволяла країні отримати членство під час війни на її території. Тобто, навіть попри російську агресію, Україна може вступити до Альянсу.

За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, наша країна за останні кілька років виконала понад 200 контрольних показників стандартів для вступу ЄС.

У Кремлі ж відбувається справжня істерика, коли піднімають тему членства України в НАТО. Президент Росії Володимир Путін вимагав гарантій того, що Альянс не розширюватиметься на схід.

Натомість в НАТО відповіли, що питання про вступ України вирішуватимуть точно без Москви.

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