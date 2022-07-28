Жодних спекуляцій: Зеленський підтвердив позбавлення Корбана українського громадянства
Володимир Зеленський нещодавно позбавив громадянства Геннадія Корбана. Тепер президент пояснив своє рішення і запевнив, що жодних спекуляцій тут немає.
Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства. Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Литви Ґітанасом Науседою, передає 24 канал.
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За його словами, рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним.
Зеленський каже, що ніяких спекуляцій в цьому питанні немає.
Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається в межах чинного законодавства,
– сказав Зеленський.
Зеленський пояснив, чому позбавив Корбана громадянства: дивіться відео
Президент позбавив громадянства кількох осіб
- В мережі з'явився указ президента, у якому йдеться про позбавлення громадянства України 10 осіб. Згодом інформацію про це підтвердив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.
- Відповідно до документа, указом президента анульовано громадянство України в Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича, Геннадія Корбана та ще в кількох людей.
- Додамо, що 22 липня Корбан намагався повернутися в Україну, але прикордонники відібрали в нього паспорт.