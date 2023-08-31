Десятки загиблих та люди в пастці: у центрі найбільшого міста ПАР спалахнула пожежа

У найбільшому місті Південно-Африканської Республіки Йоганнесбурзі вночі виникла пожежа. Відомо, що внаслідок загоряння вже загинуло понад 60 людей.

Ліквідувати наслідки пожежі у багатоповерхівці досі намагаються рятувальники. Декілька десятків постраждалих направили у медичні заклади для подальшої допомоги.

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Пожежа спалахнула вночі

Вночі 31 серпня у центральному діловому районі найбільшого міста ПАР Йоганнесбурга у багатоповерхівці розпочалася пожежа. Про загоряння будівлі на розі вулиць Альберт і Делверс повідомили близько 1:30.

Наразі відомо про 63 загиблих та 43 постраждалих – однак їх кількість може зрости. Представник служби управління надзвичайними ситуаціями Йоганнесбурга повідомив, що це було незаконне житлове поселення. Частина мешканців будинку можуть досі знаходитися всередині

На кожному поверсі є неофіційне поселення, і ті, хто намагався евакуюватися, опинилися в пастці через конструкції між поверхами,

– повідомили у службі.

На місці досі працюють рятувальники. Причина загоряння наразі встановлюється.

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