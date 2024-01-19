У центрі Челябінська палав найбільший ринок міста: пожежа охопила велику площу

19 січня 2024, 17:52
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У Росії сьогодні день видався доволі "бавовняним" у прямому і переносному сенсі цього слова. Поки у Брянській області горіла нафтобаза, а біля Тамбова – пороховий завод, у Челябінську зайнялися павільйони з одягом.

Над найбільшим ринком Челябінська "Східне місто" піднімався великий вогняний стовп. 

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Пожежа швидко розросталася 

Вдень на центральному ринку міста сталася пожежа. Як повідомили у російському мнс, загорілися металево-каркасні павільйони на території торгівельно-розважального комплексу "Європа – Азія". 

Вогонь дуже швидко розростався. Він охопив 1 200 квадратних метрів ринку, загальна площа якого становить понад 12 000 квадратних метрів.

Для ліквідації пожежі росіяни використали як мінімум шість пожежних машин. Мнсники викидали речі з павільйонів, щоби не дати вогню посилитися.

Через загрозу розповсюдження пожежі, рятувальники евакуювали сусідній торговий центр.

Загалом гасіння тривало понад дві години.

Чорні хмари над центром Челябінська: відео соцмережі

Російські мнсники намагаються приборкати вогонь: відео соцмережі

Інша "бавовна" у Росії: що відомо

  • У ніч проти 19 січня на території країни – агресорки одразу у кількох областях місцеві попрокидалися від гучних вибухів.
  • За словами окупантів, їх породили українські безпілотники, які атакували важливі об'єкти у Брянській області та поблизу Тамбова.
  • Так, у місті Клинці Брянської області палала нафтобаза. Спалахнули чотири резервуари з пальним.
  • Горів і Тамбовський пороховий завод. Як стверджують росіяни, безпілотник буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Персонал евакуювали.
  • У ГУР заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати російську версію про атаку безпілотників України., дальністю 900 кілометрів. У розвідці зазначили, що наші дрони можуть долати і не такі відстані. 
Автор: Анастасія Колеснікова