У Маріуполі сталася пожежа біля російської військової бази, – Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася пожежа поблизу військової бази окупантів. Вогонь спалахнув на проспекті Металургів.

Про вогняний інцидент повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, місце пожежі – у небезпечній близькості від військової бази росіян.

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Російські військові знов підпалили очерет в місці базування в районі мосту через Кальчик по проспекту Металургів. Або не військові підпалили базу,

– йдеться в дописі Андрющенка.

Пожежа поблизу військової бази окупантів – відео

Російські пропагандисти терміново почали виправдовуватись та просувати версію, що у Маріуполі горить поле. Проте Петро Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.

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