У Маріуполі сталася пожежа біля російської військової бази, – Андрющенко
Джерело:Петро Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі сталася пожежа поблизу військової бази окупантів. Вогонь спалахнув на проспекті Металургів.
Про вогняний інцидент повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, місце пожежі – у небезпечній близькості від військової бази росіян.
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Російські військові знов підпалили очерет в місці базування в районі мосту через Кальчик по проспекту Металургів. Або не військові підпалили базу,
– йдеться в дописі Андрющенка.
Пожежа поблизу військової бази окупантів – відео
Російські пропагандисти терміново почали виправдовуватись та просувати версію, що у Маріуполі горить поле. Проте Петро Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.
Що зараз відбувається в окупованому Маріуполі
- Окупанти заявляють, що у Маріуполі нібито проживає 280 тисяч місцевого населення та ще приблизно 100 тисяч росіян. Однак, як зауважив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, насправді цифри значно менші.
- Російські окупанти у Маріуполі незаконно привласнюють квартири українців, які перебувають в евакуації, плануючи продавати їх. Як розповів Андрющенко, загарбники заохочують росіян купувати квартири у місті.
- Тимчасово окупований Маріуполь ще з минулого року активно почали заселяти мігрантами з Центральної Азії. Зараз же почалася друга хвиля – мігрантів заміщують самими ж росіянами. Їх у Маріуполі приваблюють низькі ціни на житло та вигідне іпотечне кредитування. При цьому гуманітарна ситуація у місті – досі жахлива.
- Маріуполем зазвичай проїжджає багато військової техніки противника, яка потім прямує на різні ділянки фронту. Водночас там помітили техніку з новими позначками. Андрющенко припустив, куди вона рухається.