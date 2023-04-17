Мабуть, готували плов: у Москві в районі ТЕЦ сталася потужна пожежа

Росію продовжують атакувати потужні пожежі. Одна з них сталася у Москві в районі ТЕЦ.

Як виявилось, загорілося кафе "Плов центр". Наразі там працюють екстрені служби. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Москві в районі ТЕЦ сталася потужна пожежа

У московському МНС розповіли, що площа займання становить близько 200 квадратних метрів, але згодом вона збільшилась аж до 600.

Пожежа почалася через загоряння витяжки над мангалом. Співробітники спочатку хотіли згасити вогонь самотужки, але не впоралися і вогонь швидко поширився.

Кафе "Плов центр" розташоване на Бережківській набережній в районі ТЕЦ. Через пожежу біля будівлі закладу обвалилася покрівля – площа займання зросла втричі.

За словами адміністрації кафе, людей усередині будівлі немає. Поки що інформації про постраждалих не надходило.

На кадрах видно, як у небо здіймається густий стовп диму. Наразі пожежникам не вдається впоратися з вогнем.

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Потужні пожежі у Росії