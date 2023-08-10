Масштабна пожежа на нафтобазі на Рівненщині: з'явилися фото наслідків нічної атаки дронами
Джерело:Рівненська обласна прокуратура
Вночі Рівненщину атакували ворожі безпілотники "Шахед". Внаслідок ворожого теракту, дрони влучили в нафтобазу – постраждалих немає.
Рівненська обласна прокуратура показала наслідки вибуху – на фото видно, як палає нафтобаза на Дубенщині. Росіяни вкотре атакували українську інфраструктуру.
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Наслідки вибуху
Вночі 10 серпня 2023 року росіяни завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Безпілотники знищили резервуар з пальним та викликали масштабну пожежу.
Палає нафтобаза на Рівненщині / Рівненька обласна прокуратура
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Слідчі збирають всі необхідні докази та документують наслідки агресії. Також на місці працюють рятувальники.
Росія знищила нафтобазу / Рівненька обласна прокуратура
Ворог атакував базу дронами "Герань-2", більш відомими як "Шахед". Жертв внаслідок удару немає.
Росія атакувала Рівненщину "Шахедами" / Рівненька обласна прокуратура
Росія продовжує щоденний терор
- У ніч на 10 серпня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Повідомляється про 10 запущених з Курської області БпЛА. Загалом атака тривала з 23:00 до 4:00.
- Окрім Рівненщини, під прицілом опинилася також Хмельниччина. В області успішно відпрацювала ППО.
- Ввечері 9 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 3 людей, поранено 9 осіб – серед них дитина, якій не було і року.