У російському Омську серйозна пожежа – спалахнув торговий центр

Сьогодні зранку в Омську загорівся ТЦ "Тріумф". Площа вогню становить трохи більше ніж 1,3 тисяч квадратних метрів.

Пожежа в омському ТЦ спалахнула в понеділок зранку, 28 листопада. Над самим будинком зараз підіймається густий стовп диму. Про це повідомляють російські відомства.

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Подробиці пожежі в Омську

Попередньо, в ТЦ "Тріумф", який розташований у центрі Омська, загорівся склад на першому поверсі торгового центру. Що спричинило загоряння поки що невідомо, проте вогонь розрісся на понад 1,3 тисячі квадратних метрів.



Пожежа ТЦ в Омську / Скриншот з відео

На місце прибули 120 пожежників

Ліквідують загоряння у ТЦ 120 пожежників. Повідомляється, що пожежу вже локалізували.

За словами російських ЗМІ, поки що постраждалих не виявили. Однак на міських дорогах вже виникли серйозні пробки.

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