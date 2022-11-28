У російському Омську серйозна пожежа – спалахнув торговий центр
Сьогодні зранку в Омську загорівся ТЦ "Тріумф". Площа вогню становить трохи більше ніж 1,3 тисяч квадратних метрів.
Пожежа в омському ТЦ спалахнула в понеділок зранку, 28 листопада. Над самим будинком зараз підіймається густий стовп диму. Про це повідомляють російські відомства.
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Подробиці пожежі в Омську
Попередньо, в ТЦ "Тріумф", який розташований у центрі Омська, загорівся склад на першому поверсі торгового центру. Що спричинило загоряння поки що невідомо, проте вогонь розрісся на понад 1,3 тисячі квадратних метрів.
Пожежа ТЦ в Омську / Скриншот з відео
На місце прибули 120 пожежників
Ліквідують загоряння у ТЦ 120 пожежників. Повідомляється, що пожежу вже локалізували.
За словами російських ЗМІ, поки що постраждалих не виявили. Однак на міських дорогах вже виникли серйозні пробки.
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