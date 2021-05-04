В Одесі 3 травня спалахнула пожежа у ресторані "Щастье" на вулиці Ланжеронівській. Полум'я перекинулось на готель "Пале-Рояль". У ДСНС повідомили, що може бути причиною займання.

Як повідомили ЗМІ у Держслужбі з надзвичайних ситуацій пожежу могла спричинити несправність електропроводки. Джерелом стала електрична духова шафа, яка була у ресторані – на першому поверсі будівлі.

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Середина ресторану повністю вигоріла

Вогонь знищив повністю все всередині закладу харчування. Також постраждали й кілька номерів готелю, що безпосередньо розташований біля ресторану.

Постраждали двоє людей

Двоє співробітників закладу отруїлись продуктами горіння, проте їхньому життю та здоров'ю загрози немає. Клієнтів готелю тимчасово переселили в інші.

Зверніть увагу! За даними ДСНС полум'я охопило близько 100 квадратних метрів ресторану. З сусіднього будинку довелось евакуювати щонайменше 6 осіб. У ресторані запевняли, що займання сталось не на кухні, проте припускали, що це могла бути стара проводка.

Дивіться фото з Одеси / Фото "Думская":

Дивіться відео пожежі: