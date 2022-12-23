У Москві спалахнула масштабна пожежа у військовій частині

Вже традиційно, замість "бавовни", до Росії приходять пожежі. Відтак, вранці 23 грудня, у Москві загорілась військова частина.

Відео з місця події поширили російські телеграм-канали. За попередніми даними, вогонь спалахнув у гаражних боксах, які розташовані на території частини у московському Східному адміністративному окрузі, пише 24 канал.

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Які обставини пожежі

За наявною інформацією, площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. До гасіння довелося залучити близько десятка пожежних бригад.

Як відомо, постраждалих немає.

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Нагадаємо, що в росіян ледь не щодня щось горить. Зокрема, це нафтобази, торгові центри, готелі та інші промислові об'єкти. Відтак, 18 грудня в Росії спалахнула пожежа на нафтогазоконденсатному родовищі в Іркутську.

Місцеві телеграм-канали Іркутська писали, що площа поширення вогню понад одну тисячу квадратних метрів. Одна потім ворожа влада це заперечила та констатувала, що горить 400 "квадратів". Окрім того, за попередніми даними, постраждала одна людина.

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