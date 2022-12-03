У Петербурзі на авторинку масштабна пожежа: вогонь перекидається на сусідні будівлі

У Росії знову пожежа – цього разу в Петербурзі спалахнув авторинок. Вогонь охопив близько 500 квадратних метрів й продовжує розростатися, перекидаючись на сусідні будинки.

3 грудня у Петербурзі на Іринівському проспекті спалахнула сильна пожежа на авторинку. Повідомляється, що осередком займання став відділ автомобільних масел. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу

Повідомлення про пожежу надійшло о 17:27 за місцевим часом. Причина займання ще невідома. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів.

За словами очевидців, полум'я настільки сильне, що виривається на дорогу. На місце відправили 35 пожежників, а потім туди додатково приїхали ще 5 пожежних машин.

В одноповерховому, розміром 60х70 метрів будівлі автоцентру відбувається горіння на площі 500 квадратних метрів,

– заявили в МНС Росії.

У відомстві також встигли повідомити, що даних про постраждалих чи загиблих не надходило.

Пожежа на авторинку в Петербурзі: дивіться відео

Вогонь розростається

ЗМІ повідомляють, що пітерську пожежу не можуть загасити й вона лише набирає обертів – вогонь перекидається на сусідні будівлі.

Площа пожежі на Іринівському ринку в Петербурзі продовжує збільшуватися, за інформацією екстрених служб, труднощі в гасінні пов'язані зі зберіганням на складських приміщеннях великої кількості горючих матеріалів та автомасел. Вогонь зараз переходить на сусідні прибудови,

– мовиться у повідомленні.

Марафон пожеж у Росії продовжується