Люди були без світла: у Львові горіла трансформаторна підстанція

На вулиці Княгині Ольги у Львові спалахнула трансформаторна підстанція. Це Франківський район міста.

Жителі вночі 1 липня чули потужний вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила у коментарі 24 Каналу відповідний інцидент і пожежу.

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Пожежа на підстанції у Львові

На час ремонту в деяких будинках Франківського району не було світла. Фахівці виявили певні несправності в роботі трансформатора, однак рятувальники роботи не проводили.

Уночі у Львові пролунав вибух. Горіла трансформаторна підстанція на Княгині Ольги,

– констатували в ДСНС.

Додамо, що вулиця Княгині Ольги сполучає такі вулиці, як Сахарова та Трускавецьку. Через неї курсують трамваї та інший громадський транспорт міста.

Журналіститакож намагалися сконтактували з Львівобленерго для уточнення інформації, однак відповіді на дзвінок не отримали.

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