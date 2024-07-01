Люди були без світла: у Львові горіла трансформаторна підстанція
На вулиці Княгині Ольги у Львові спалахнула трансформаторна підстанція. Це Франківський район міста.
Жителі вночі 1 липня чули потужний вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила у коментарі 24 Каналу відповідний інцидент і пожежу.
Дивіться також Можливі шквали та град: на Львівщину насувається негода
Пожежа на підстанції у Львові
На час ремонту в деяких будинках Франківського району не було світла. Фахівці виявили певні несправності в роботі трансформатора, однак рятувальники роботи не проводили.
Уночі у Львові пролунав вибух. Горіла трансформаторна підстанція на Княгині Ольги,
– констатували в ДСНС.
Додамо, що вулиця Княгині Ольги сполучає такі вулиці, як Сахарова та Трускавецьку. Через неї курсують трамваї та інший громадський транспорт міста.Зверніть увагу! Журналісти 24 Каналу також намагалися сконтактували з Львівобленерго для уточнення інформації, однак відповіді на дзвінок не отримали.
Дивіться також Площа пожежі на військовому полігоні на мисі Чауда за минулу добу зросла в декілька разів
Згадаємо про інші нещодавні пожежі, які спалахнули в Україні:
- увечері 29 червня на Чернігівській ТЕЦ загорівся трансформатор через коротке замикання;
- в Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети спалахнули поверхи житлового будинку;
- у Дніпрі 28 червня внаслідок удару зайнялася потужна пожежа, яку гасили упродовж дня.