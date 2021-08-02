Услід за Україною: ЄС направить літаки для гасіння лісових пожеж у Туреччині
Джерело:Єврокомісія
Єврокомісія направить до Туреччини 3 літаки для боротьби з масштабними пожежами в країні. Вони входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.
Словенський дипломат Янез Ленарчич заявив, що Євросоюз висловлює цілковиту солідарність з Туреччиною у такий важкий для неї час. Він заявив про готовність й надалі допомагати у ліквідації пожеж в країні.
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ЄС постійно контактує з владою Туреччини
Комісія вже допомогла залучити один літак Canadair з Хорватії та ще 2 – з Іспанії. Водночас координаційний центр Євросоюзу постійно контактує з владою Туреччини, щоб уважно стежити за ситуацією та направляти допомогу в країну.
Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС,
– заявили у Єврокомісії.
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Пожежі у Туреччині: коротко
- Пожежі у Туреччині спалахнули наприкінці липня в місті Манавґат. Через вітер і спеку вогонь швидко поширювався. Згодом він дістався Анталії.
- Через пожежі вже загинули 8 осіб. Також відомо про приблизно 800 постраждалих.
- У курортному Бодрумі довелось евакуювати людей з 3 готелів. Вони тікали з небезпечного району, оскільки вогонь підбирався дуже близько.