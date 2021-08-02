Услід за Україною: ЄС направить літаки для гасіння лісових пожеж у Туреччині

Єврокомісія направить до Туреччини 3 літаки для боротьби з масштабними пожежами в країні. Вони входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.

Словенський дипломат Янез Ленарчич заявив, що Євросоюз висловлює цілковиту солідарність з Туреччиною у такий важкий для неї час. Він заявив про готовність й надалі допомагати у ліквідації пожеж в країні.

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ЄС постійно контактує з владою Туреччини

Комісія вже допомогла залучити один літак Canadair з Хорватії та ще 2 – з Іспанії. Водночас координаційний центр Євросоюзу постійно контактує з владою Туреччини, щоб уважно стежити за ситуацією та направляти допомогу в країну.

Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС,

– заявили у Єврокомісії.

Україна 30 липня скерувала у Туреччину 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення, яка складається з 14 осіб. Це фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах.

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Пожежі у Туреччині: коротко