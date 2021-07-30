Лісові пожежі в Туреччині: де поширюється вогонь – карта

30 липня 2021 , 15:01
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Джерело:

24 канал

Масштабні лісові пожежі, які спалахнули у Туреччині 28 липня, продовжують тероризувати місцевих та туристів. Станом на 30 липня вогонь охопив все південне узбережжя країни.

Які саме регіони постраждали та куди рухаються лісові пожежі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Масштабні пожежі, що спалахнули у місті Манавґат, швидко поширилися майже всім південним узбережжям Туреччини. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів. Тож, станом на 30 липня від вогню постраждали 11 міст, деякі з них є популярними серед туристів. 

Де вирують лісові пожежі

  • Манавґат,
  • Аксекі,
  • Козан,
  • Мерсін,
  • Кахраманмараш,
  • Кайсері,
  • Османіє,
  • Ємет,
  • Дерінце,
  • Мармарис,
  • Датча,
  • Бодрум,
  • Дідім.


В яких регіонах Туреччини вирують лісові пожежі / Фото Trendsmap

Яка ситуація у різних куточках Туреччини

  • У Мармарисі тисячі туристів були змушені ночувати на пляжах. Все через те, що вогонь досить тісно підбирається до готелів, у небі стоїть запах диму.
  • У Бодрумі також неспокійно. Вогонь туди дістався 29 липня. Туристи діляться моторошними кадрами "пекельного" відпочинку.
  • У провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів. Туристів евакуювали на пляж за допомогою кораблів.
  • У Сіде туристи та місцеві потерпали від сильного запаху горілого та попелу. Люди могли виходити з номерів лише пізно ввечері.

Зауважимо, що загалом від вогню постраждали майже 200 осіб, кількість жертв збільшилася до 4. Троє із них отримали смертельні поранення у місті-епіцентрі вогню – Манавґаті. Повідомляється, що це не туристи, а місцеві жителі.

Інформація про четверту жертву надійшла ввечері 29 липня. Як повідомив Бекір Пакдемірлі у Мармарисі загинув чоловік. Детальнішої інформації про загиблого наразі немає.

Зверніть увагу! За даними консула України у Туреччині, у країні наразі перебуває приблизно  100 тисяч українських туристів. Попередньо, постраждалих серед них немає.

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Автор: Альона Захарова