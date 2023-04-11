На Вінниччині уві сні згоріла родина з маленькою дитиною

Вночі 11 квітня на Вінниччині сталася трагедія. На жаль, вогонь забрав життя цілої родини.

Так, 63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук згоріли уві сні. Це сталося у селі Писарівка.

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На Вінниччині уві сні згоріла вся родина

Як стало відомо, пожежа сталася у селі Писарівка Могилів-Подільського району. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить літня кухня, в середині якої перебували люди.

Наслідки пожежі на Вінниччині / фото ДСНС

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох жінок та дитину без ознак життя. На жаль, врятувати їх не вдалося.

Що стало причиною пожежі – наразі з’ясовують.

Пожежа у селі на Вінниччині: дивіться відео

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