"Што ета, Саааш": у Липецьку пожежа на металургійному заводі – найбільшому в Росії

Уночі 24 лютого, в роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, росіяни повідомили про велику пожежу на заводі в Липецьку. Вочевидь, більше деталей з'явиться зранку, а поки 24 Канал розкаже, що відомо зараз про пожежу в Липецьку, і покаже відео з місця події.

Трохи раніше, а саме увечері 23 лютого, окупанти вже зазнали втрати – Україна знову приземлила літак А-50, вже удруге. Це зробили ГУР і Повітряні сили – імовірно, з С-200.

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Що відомо про пожежу на заводі в Липецьку вночі 24 лютого

Пожежа охопила Новолипецький металургійний комбінат – це найбільший сталеливарний завод у Росії. До речі, він і один із топових забруднювачів повітря, на що регулярно скаржаться росіяни.

Завод входить у групу НЛМК і випускає близько 21% всього російського виробництва сталі, 21% – прокату, 55% прокату з полімерним покриттям. Тобто виробляє дуже багато залізяччя, яке потім їде на фронт.

Власне, на серйозність промислового об'єкта вказує кількість труб, які помітно на кадрах пожежі.

Імовірно, момент влучання в завод у Липецьку: дивіться відео

Офіційно губернатор області сказав, що минулося без постраждалих, викиду небезпечних речовин немає. Неофіційно ж говорять, що це була атака дронами. Місцеві чули характерні для безпілотників звуки незадовго до вибуху.

Росіяни лаються, але фільмують приліт по Липецьку

На одних роликах чутно добірну лайку, на інших користувачі сльозливо скаржаться.

Госпаді, што ета, Саааш!

– безпорадно вигукує жінка.

На що Саша незворушно відповідає: "Щось у***ло".

Судячи з усього, знімали просто біля заводу.

Масштабна пожежа в Липецьку (обережно, нецензурна лексика!)

Що цікаво, влада пожалілася, мовляв, "схожі новини приходять і з інших регіонів". Імовірно, мова про Тульську та Курську області, де також чули дрони.

Про масштаб пожежі можна судити з роликів. Зблизька видно ще краще, до того ж помітно, що пожежа не локалізується в одному місці, а охопила весь завод.

Велика пожежа на липецькому металургійному заводі: дивіться відео

Де розташований Новолипецький металургійний комбінат: показуємо на карті

Як бачимо, це не дуже далеко від України.