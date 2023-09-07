Салют на заводі "Салют": у Москві спалахнуло підприємство, що виробляє корабельні радари

На заводі "Салют" у Москві, що виробляє військове обладнання, спалахнула пожежа. Виробництво, зокрема, займається виготовленням корабельних радарів.

Російські ЗМІ повідомляють, що загорілася одна з лабораторій. Наразі пожежу у Москві вже ліквідували.

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У Москві горів “Салют”

Російські ЗМІ повідомляють, що у Москві на вулиці Плеханова палала будівля заводу “Салют”, Загорілася одна з лабораторій, де зберігався горючий натрій. З вікна 3 поверху валив густий чорний дим. Людей звідти евакуювали – пожежники присвоїли загорянню підвищений ранг.

Наразі пожежу вже ліквідували. Росіяни повідомляють, що площа загоряння була зовсім невеликою – всього 6 квадратних метрів.

“Салют” займається виготовленням радіолокаційних систем, оптико-електронних систем управління стрільбою корабельних артилерійських установок та інше обладнання для радіолокації. З цивільної продукції завод випускає світильники, стелажі, верстати, металеві шафи.

Варто додати, що з 2022 року Московський завод знаходиться під санкціями США. Експорт з підприємства суворо контролюється.

Щось палахкотить у Росії