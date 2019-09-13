Пожежа на звалищі сміття під Борисполем: деталі, фото та відео

Вогонь на звалищі негабаритних бетонних і будівельних відходів під Борисполем, неподалік міжнародного аеропорту, помітили 10 вересня. Надвечір його локалізували, вигоріли 2 гектари. Громадські активісти побували на місці інциденту та 13 вересня повідомили, що там відбувається зараз.

Спершу відео та фото пожежі публікували користувачі соцмереж, згодом інформацію підтвердив секретар міської ради Борисполя Ярослав Годунок.

Читайте також: Смог у Києві й не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні

У п'ятницю, 13 вересня, активісти повідомили у фейсбук-групі "Петропавлівське. Бориспільський район", що відвідали місце подій.

Дивіться відео, як горіло звалище (зі сторінки у фейсбук Андрія Цівлюка):

Зокрема, Тетяна Волошина написала: "Окрім сміття та шин, які там палять, з отриманого добувають якесь пальне". Через це активісти викликали поліцію, склали акт та написали заяву. Однак, за її словами, туди доведеться ще раз поїхати.

Тільки беріть респіратори. Я досі віддихатися не можу. У телеграмі є бот, який вимірює якість повітря. Зараз – 73, а якщо заміряти на місці, певна, цифри будуть катастрофічні. Це якийсь екологічний геноцид,

– пише Волошина.

Мовиться про те, що якість повітря довкола звалища суттєво перевищує норму та є загрозливою, зокрема, для людей із респіраторними захворюваннями.



Бот, який заміряє якість повітря / Фото з фейсбука Тетяни Волошиної

Інші фото зі звалища (також зі сторінки Тетяни Волошиної):





24 канал намагається зв'язатися з активістами для детальніших пояснень їхнього бачення екологічної ситуації в регіоні та ситуації зі звалищем під Борисполем.

Читайте також: На Чернігівщині горить ліс на території військового полігону: фото