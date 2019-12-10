Пожежа в коледжі Одесі на Троїцькій: поліція розглядає ще одну версію

Правоохоронці почали розглядати нову версію смертельної пожежі в коледжі Одеси на Троїцькій – необережне поводження з вогнем. Також вони з'ясували, що студенти та викладачі фактично не могли евакуюватися з палаючої будівлі коледжу.

Про це повідомив начальник Нацполіції Одещини Олег Бех на брифінгу. За його словами, люди у палаючому коледжі не мали шансів вижити.

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Людям, які під час пожежі в будинку Асвадурова на Троїцькій опинилися всередині, евакуюватися фактично було неможливо. Усе через грубі порушення пожежної безпеки і правил евакуації,

– наголосив він.

За словами правоохоронця, у результаті пошуково-рятувальних дій на території згорілого коледжу не знайшли жодного вогнегасника. Проте, багато вогнегасників знайшли під ліжком у коменданта.

Слідчі продовжують з'ясовувати причини пожежі і наразі розглядають три версії:

загоряння через несправність електропроводки,

навмисний підпал,

необережне поводження з вогнем.

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Також правоохоронці встановили, що виклик про пожежу в коледжі не надіслали вчасно. Самі ж рятувальники прибули за п'ять хвилин після повідомлення. На той момент площа пожежі становила понад 700 метрів квадратних.

Окрім того, Одеська ОДА виділить 3 мільйони гривень компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час пожежі в коледжі. Гроші на це виділять з резервного фонду.

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