Пожежа в коледжі Одесі на Троїцькій: поліція розглядає ще одну версію
Правоохоронці почали розглядати нову версію смертельної пожежі в коледжі Одеси на Троїцькій – необережне поводження з вогнем. Також вони з'ясували, що студенти та викладачі фактично не могли евакуюватися з палаючої будівлі коледжу.
Про це повідомив начальник Нацполіції Одещини Олег Бех на брифінгу. За його словами, люди у палаючому коледжі не мали шансів вижити.
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Людям, які під час пожежі в будинку Асвадурова на Троїцькій опинилися всередині, евакуюватися фактично було неможливо. Усе через грубі порушення пожежної безпеки і правил евакуації,
– наголосив він.
За словами правоохоронця, у результаті пошуково-рятувальних дій на території згорілого коледжу не знайшли жодного вогнегасника. Проте, багато вогнегасників знайшли під ліжком у коменданта.
Слідчі продовжують з'ясовувати причини пожежі і наразі розглядають три версії:
- загоряння через несправність електропроводки,
- навмисний підпал,
- необережне поводження з вогнем.
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Також правоохоронці встановили, що виклик про пожежу в коледжі не надіслали вчасно. Самі ж рятувальники прибули за п'ять хвилин після повідомлення. На той момент площа пожежі становила понад 700 метрів квадратних.
Окрім того, Одеська ОДА виділить 3 мільйони гривень компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час пожежі в коледжі. Гроші на це виділять з резервного фонду.
Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
- Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці одеського коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.