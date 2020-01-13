Пожежа в Одесі: ще одній працівниці коледжу повідомили про підозру
Страшна пожежа в Одесі, що сталася 4 грудня в коледжі, забрала життя 16 людей. Більш ніж через місяць після пожежі поліція повідомила про підозру завідувачці господарством коледжу.
У поліції Одеси розповіли, що у 2014 році в коледжі провели планову перевірку. Тоді виявили низку грубих порушень: у навчальному закладі не було вогнегасників, системи сповіщення. Пожежні виходи були зачинені, а вікна першого та четвертого поверхів заґратовані.
Дізнайтеся: Що буде з будівлею одеського коледжу, де трапилася смертельна пожежа
Жінка, будучи службовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності коледжу до 2019-2020 навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу. Хоча усі грубі порушення на момент пожежі не були усунуті.
Через це було неможливо швидко загасити полум'я та сповістити людей, які під час пожежі перебували у будівлі.
Наразі посадовці повідомлено про підозру за статтею про недбалість. Слідство разом з прокуратурою клопотатиме про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко
- Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
- Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
- Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
- Згідно з висновками урядової комісії, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі. А вже звідти вогонь поширився будівлею. У той момент люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
- Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
- 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
- 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.