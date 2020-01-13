Пожежа в Одесі: ще одній працівниці коледжу повідомили про підозру

Страшна пожежа в Одесі, що сталася 4 грудня в коледжі, забрала життя 16 людей. Більш ніж через місяць після пожежі поліція повідомила про підозру завідувачці господарством коледжу.

У поліції Одеси розповіли, що у 2014 році в коледжі провели планову перевірку. Тоді виявили низку грубих порушень: у навчальному закладі не було вогнегасників, системи сповіщення. Пожежні виходи були зачинені, а вікна першого та четвертого поверхів заґратовані.

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Жінка, будучи службовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності коледжу до 2019-2020 навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу. Хоча усі грубі порушення на момент пожежі не були усунуті.

Через це було неможливо швидко загасити полум'я та сповістити людей, які під час пожежі перебували у будівлі.

Наразі посадовці повідомлено про підозру за статтею про недбалість. Слідство разом з прокуратурою клопотатиме про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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