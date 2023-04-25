Карма наздоганяє: у Свердловській області Росії горять десятки будинків

У Росії в черговий раз сталася пожежа. На цей раз жертвами стали жителі Свердловскої області, де вогонь розкинувся на більш ніж 40 будинків.

Це вже далеко не перша пожежа, яка трапилася за 25 квітня у Росії. Наразі пожежники намагаються ліквідувати вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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40 будинків у Свердловській області опинилися у вогні

Російське міністерство внутрішніх справ 25 квітня повідомили, що у Свердловскій області сталася масштабна пожежа. За словами представників відомства, у вогні опинилися населені пункти Тайожний, Сосьва та Вісім.

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Пожежа охопила понад 4 десятки будинків регіону та продовжує поширюватися далі. Зараз у Свердловській області активно працюють пожежники та рятувальники. Дані про кількість жертв та наслідки, що спричинив вогонь, достеменно невідомі.

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