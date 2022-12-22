Зерносушарка не витримала: в Оренбурзькій області сталася потужна пожежа

В Оренбурзькій області, що у Росії, сталася потужна пожежа. Внаслідок чого звалилася зерносушарка.

Чи є постраждалі – поки невідомо. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 канал.

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В Оренбурзькій області – потужна пожежа

21 грудня у селі Кадилове полум'я охопило зерносушарку, а точніше – резервуар для просушування зерновідходів. Причиною стала несправність теплогенеруючих агрегатів.

Під час робіт з гасіння тонкий металевий каркас сушильної шахти впав, не витримавши нагріву. Для ліквідації пожежі знадобилося 45 кубометрів води та 800 літрів піни.

У Росії знову сталася пожежа / Скриншоти

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