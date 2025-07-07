Пожежі та руйнування у трьох районах Києва: Кличко розповів про наслідки нічної атаки

У ніч на понеділок, 7 липня, Росія вкотре атакувала Київ. Постраждали Деснянський, Солом'янський та Голосіївський райони міста – є пожежі та руйнування.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера столиці Віталія Кличка. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Що відомо про наслідки в Києві

Деснянський район

Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували.

Також сталось загоряння автомобіля, пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та розташовані поруч авто.

Солом'янський район

Уламки збитого дрона впали на автомийку – пошкоджені авто та труба водопостачання. Обійшлося без пожежі.

Голосіївський район

Уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі та тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Наслідки обстрілу Харкова й Одеси

Нагадаємо, уночі 7 липня під ударом також опинився Харків. За інформацією мера Ігоря Терехова, станом на 07:54 кількість постраждалих у місті зросла до 27.

За словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, у Шевченківському районі міста виникла пожежа на 8-му поверсі будинку площею орієнтовно 10 квадратних метрів.

Окрім того, пошкоджено цивільні об'єкти та будівлю дитячого садочка у Слобідському районі.

Ударні безпілотники також атакували Одесу. Попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів.

Відомо про займання приміщення для охорони біля новобудови – там загинув охоронець.

Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби, а правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.