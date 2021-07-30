Пожежі у Туреччині: кількість жертв зросла
30 липня 2021 , 07:54Читать новость на русском
Джерело:твітер Бекіра Пакдемірлі
Вогонь від лісових пожеж у Туреччині поширився вже на 7 провінцій. Кількість загиблих минулої доби збільшилася.
Як повідомив міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, загинув ще один чоловік. Загалом від вогню постраждали майже 200 осіб.
До слова Український пожежний літак вирушає до Туреччини
Що відомо про загиблих у пожежі в Туреччині
Станом на ранок 30 липня, а це друга доба пожеж, загинули вже 4 людини. Троє із них отримали смертельні поранення у місті-епіцентрі вогню – Манавґаті. Повідомляється, що це не туристи, а місцеві жителі.
Інформація про четверту жертву надійшла ввечері 29 липня. Як повідомив Бекір Пакдемірлі у Мармарисі загинув чоловік. Детальнішої інформації про загиблого наразі немає.
Головне про пожежі у курортній Туреччині
- Лісові пожежі спалахнули в Туреччині 28 липня у курортному регіоні Анталія. Вогонь виник у чотирьох різних точках біля міста Манавґат.
- Наступного дня вогонь сягнув популярних курортів Мармариса і Бодрума.
- Наразі відомо про 4 загиблих і понад 180 постраждалих.
- Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів. Наразі постраждалих серед них немає.
- МЗС України наразі опрацьовує можливість евакуації українців, які опинилися в цей час у Туреччині.
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