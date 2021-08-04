Масштабні пожежі в Туреччині: українські літаки скинули вже майже 500 тонн води – фото, відео
Джерело:ДСНС
Українські рятувальники продовжують гасити масштабні лісові пожежі у Туреччині. Впродовж 30 липня – 3 серпня вони здійснили 61 скид води.
3 серпня два літаки АН-32П гасили пожежу на території провінції Анталія. Вони здійснили 13 скидів води.
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За добу 3 серпня українські рятувальники скинули 104 тонни води, а з початку свого перебування у Туреччині – 488 тонн.
Українські рятувальники допомагають гасити пожежі в Туреччині / Фото ДСНС
Як працівники ДСНС опинилися у Туреччині
29 липня президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Він висловив главі держави співчуття з приводу масштабних пожеж та пообіцяв допомогу. Вже наступного дня 2 літаки ДСНС вилетіли у Туреччину.
Допомогу надали відповідно до підписаного у лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС та управлінням на випадок надзвичайних ситуацій МВС Туреччини. На ліквідацію пожеж скерували досвідчених фахівців, яких залучали до гасіння вогняної стихії у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії. 3 серпня Ердоган подякував Україні за допомогу.
Пожежі у Туреччині: головне
- Масштабні лісові пожежі у курортній країні вирують вже з 28 липня. Спершу вогонь охопив місто Манавґат у провінції Анталія.
- Пожежі поширилися й на інші міста – Бодрум, Мармарис, Аланья тощо. Внаслідок вогняної стихії загинули 8 людей, а ще понад 200 – постраждали.
- Станом на 3 серпня під контроль взяли 146 з 154 загорянь.