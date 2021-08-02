Пожежі у Туреччині 2 серпня: у Мармарисі ситуація не критична, ЄС направить в країну 3 літаки

У Туреччині з 28 липня палають лісові пожежі, вогонь досі не вщухає. Влада країни заборонила людям відвідувати лісові масиви. У Мармарисі ситуація вже не критична.

У курортній Туреччині не стихають пожежі. Рятувальники продовжують гасити місця загоряння.

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У Мармарисі критичної ситуації вже немає

Раніше в туристичному Мармарисі через сильні пожежі перекрили дороги. Українка Дарина Бахарева, яка там мешкає розповіла, що у місті ще є окремі осередки, де тліють дерева. Проте місцеві жителі та пожежники намагаються їх загасити.

Насправді у Мармарисі критичної ситуації немає. Тут все почалося, але пішло на південний захід,

– розповіла Бахарева.

Вона зазначила, що наприкінці липня, коли тільки спалахнули пожежі та горіли ліси біля готелів – люди панікували та були наляканими. Зараз же відпочивають та намагаються зберігати спокій.

Однак місцеві жителі – обурені. Вони вважають, що влада могла відреагувати на вогонь у лісах раніше.

В Туреччині ввели заборону на відвідування лісових масивів

ДаринаБахарева розповіла, що зараз готелі надають допомогу туристам – вони безплатно розміщують постраждалих. Пожежники цілодобово чергують, а місцева влада контролює їхню роботу.

У деяких регіонах країни 2 серпня влада заборонила людям відвідувати лісові масиви. Обмеження діють як для туристів, так і для місцевих мешканців.

"Згідно з циркулярами, оприлюдненими адміністраціями провінцій Анталія, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Баликесір, Коджаелі, Ізмір, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларелі і Ґазіантеп, заборонено відвідувати лісові масиви як громадянам Туреччини, так і іноземцям (у тому числі туристам)", – мовиться в повідомленні.

Заборона діятиме до 31 серпня, у деяких провінціях – до наступного розпорядження.

ЄС направить літаки для гасіння лісових пожеж у Туреччині

Єврокомісія направить до Туреччини 3 літаки для боротьби з масштабними пожежами в країні. Вони входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.

Словенський дипломат Янез Ленарчич заявив, що ЄС висловлює солідарність з Туреччиною у такий важкий для неї час та готові й надалі допомагати у ліквідації пожеж в країні.

Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС,

– заявили у Єврокомісії.

Зокрема Комісія вже допомогла залучити:

один літак Canadair з Хорватії;

ще 2 – з Іспанії.

Водночас координаційний центр Євросоюзу постійно контактує з владою Туреччини, щоб уважно стежити за ситуацією та направляти допомогу в країну.

Коротко про пожежі в Туреччині

28 червня лісові пожежі спалахнули біля міста Манавґат, що в провінції Анталія. Наступного дня вогонь поширився до курортних Бодрума та Мармариса.

30 липня вогонь охопив все південне узбережжя країни. Внаслідок пожеж загинули 8 людей.

Відомо, що у Туреччині наразі перебуває 100 тисяч українців.

1 серпня відповідальність за початок пожеж у країні взяли на себе курдські терористи. Мовиться про терористичну організацію "Діти вогню".