Пожежі в Туреччині 30 липня: понад півтори тисячі гектарів у вогні, туристи ночують на пляжах

Лісові пожежі у Туреччині станом на 30 липня поширились на 7 провінцій. Вже загинули 4 людини. Туристи ночують на пляжах, а українські пожежні літаки вже вилетіли на допомогу.

Про те, що відбувається в Туреччині в епіцентрах пожеж 30 липня, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де вирують пожежі

Займання виникло у місті Манаґавт, що розташоване біля Анталії. Тепер пожежі вирують і в курортних Бодрумі, Мармарисі, Аланьї.

Загальна площа займання становить понад 1,5 тисячі гектарів. Наразі 21 з 42 осередків займань перебувають під контролем.

Туристи ночують на пляжах

У Мармарисі серед працівників готелів та туристів немає паніки. Проте деякі відпочивальники намагаються бути ближче до берега, тому ночують на пляжах.

Українські туристи розповіли, що у небі стоїть запах диму. Постійно видно гелікоптери, які гасять вогонь.

Кількість жертв зросла

Четверо людей загинуло внаслідок пожеж. Троє із них отримали смертельні поранення у місті-епіцентрі вогню – Манаґавті. Загиблі були не туристами, а місцевими жителям. Загалом постраждали через вогонь близько 200 людей.

Однак чи не найбільше від вогню потерпають тварини.

Туреччину охопили пожежі, дивіться відео:

Українські літаки вирушили на допомогу

Пожежні літаки ДСНС вилетіли у курортну Туреччину. Українські рятувальники допомагатимуть гасити пожежі. Відправили 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення. Раніше ці фахівці допомагали з ліквідацією пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії. Загалом у Туреччині до гасіння пожеж вже залучили понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден. Читайте також Українців з Туреччини евакуйовували катером, бо дороги охопив вогонь: розповідь очевидців

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС України просить українців негайно звертатися на гарячу лінію Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.