Допомагає протистояти путінському режиму: неймовірна історія пожежника з Німеччини в Україні

Нільс Таль – професійний пожежник та волонтер із Німеччини. Більше як рік він допомагає Україні. Навесні 2022 року вогнеборець року вперше приїхав до Харкова.

Замість відпустки Нільс Таль щоденно гасив пожежі під обстрілами. Чому це робить? Каже, ще вдома зрозумів, що має протистояти путінському режиму і допомогти українцям у боротьбі. Захопливу історію німецького вогнеборця в Україні розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

Дивіться також Ворог влучив у промислові об'єкти: окупанти атакували Харківщину "Шахедами"

"Подорож" Нільса Таля по Україні

Щойно в Харкові стало тихіше, німець рушив на Донбас. Працював у всіх сенсах у дуже гарячих точках Донеччини. Але найстрашнішим місцем його роботи називає Херсон. Саме там був подвійний ризик: затоплення і близька ворожа артилерія.

У Харкові були ракетні обстріли щоночі. На Донбасі було не так багато ракет, як артударів. Іноді це було щохвилини. Щодня 24 години. Так цілий місяць, поки я був у Костянтинівці. Коли я приїхав у Херсон, обстріли були не такі часті, але вони були надзвичайно близько до мене. Я приїхав туди у перші дні після підриву дамби. Цілі села під водою. У Херсоні був найважчий час,

– розповів Нільс Таль.

Додому Нільс їздив усього на кілька місяців. Нещодавно разом із колегами з Харкова та Дніпра пройшов навчання в Німеччині. Тепер знову повернувся на Харківщину.

Зараз разом із героїчними українськими пожежниками німецький вогнеборець рятує куп’янські села.

Крім того, Нільс просить благодійників закупити вогнеборцям України спеціальну піну для гасіння – "Піну класу А", яку використовують у ЄС. Вона ефективніша і швидше долає вогонь. Потрібна невелика суміш всього 0,1% – 0,2%.

В Україні Нільс пробуде до кінця року. Далі готовий їхати будь-куди, де потрібна його допомога.

Яка ситуація у Херсонській області: останні новини