Пожежу на ЗАЕС повністю ліквідували

В Енергодарі ліквідували пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначила, що постраждалих та жертв немає.

Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня. Він виник о 01:38 через безперервні обстріли російських вбивць.

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Що трапилось на ЗАЕС

Про небезпеку ядерного вибуху для світу повідомив представник пресслужби атомної електростанції Андрій Туз. Він заявив, що снаряди росіян потрапляють по блоках. Мер Енергодару Дмитро Орлов звернувся до окупантів з вимогою негайно перестати у притул обстрілювати Запорізьку АЕС.

Згодом в Енергоатому повідомили, що снаряд таки влучив в енергоблок. Вогнеборці через обстріли не могли дістатися до нього, щоб погасити пожежу. Андрій Туз наголосив, що ядерне паливо перебуває у середині ядерного реактора.

Трансляція із Запорізької АЕС: дивіться відео

Від єдиної енергосистеми відключили третій енергоблок. У ДСНС о 3:17 зазначили, що протипожежний стан на АЕС вдається утримувати в межах норми.

На територію Запорізької АЕС о 3:25 увірвались кадировці. Вони намагалися замінувати станцію. Виконувач обов'язків гендиректора станції Ігор Мурашов сказав, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена.

Пожежа поширилась на 3, 4, 5 поверхах будівлі. О 4:47 рятувальники досі не могли почати гасити вогонь. Згодом їм таки вдалось дістатись на станцію та о 5:55 локалізувати пожежу.

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Текст публікації ДСНС України

Запорізька область

О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у місті Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.