Інших можете не слухати, – республіканець сказав, хто озвучив справжні плани Трампа щодо України

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Гегсет заявив, що Дональд Трамп намагається досягнути урегулювання війни у максимально вигідний для України спосіб. Ці слова найкраще передають позицію новообраного президента Штатів.

Адже Трамп не збирається здавати Україну. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

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"Правий Піт Гегсет. Знаю його особисто. Вперше людина, не бувши генералом, найімовірніше, очолить Пентагон. Це чудово. Саме у словах Гегсета і є плани Трампа. Інших можете не слухати. Вони можуть говорити якось багатозначно. Річ у тім, що Трамп ніколи не здасть Україну", – сказав він.

НАТО та гарантії безпеки для України

Борис Пінкус зазначив, що сьогодні поки що не говорять про кордони України 1991 року. Є пропозиція майбутнього держсекретаря США Марко Рубіо, також до цього приєднався кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет. Трамп говорив, що якщо й буде підписана якась угода, то на справедливій основі. Це повернення усіх окупованих територій у кордонах 1991 року. Але буде заморожування по тій 1200-кілометровій лінії фронту.

Пропонують, наприклад, оголосити на всю територію України, включно кордони 1991 року, вступ до НАТО. Не зараз, у майбутньому. Друге – оголосити гарантії безпеки на ті землі, які залишаться у віданні України після угоди,

– підкреслив республіканець.

Тобто у майбутньому до НАТО буде включена уся територія України у кордонах 1991 року. А ось гарантії безпеки – саме тим територіям, 80% України, які залишаться після заморожування цієї лінії фронту.

"З усіма наслідками. Якими? Озброєння України, створення на території України своєї сучасної військово-промислової інфраструктури. Саме в Україні будуть виготовлятись усі види озброєння, які навіть не виготовляються у Європі. США будуть дислокувати свою військову промисловість на території України", – пояснив громадський діяч.

За його словами, на жодні поступки Росії Трамп не піде. Буде повернення територій у кордонах 1991 року. Нараз про жодні терміни України у НАТО не мовиться, але у планах є.