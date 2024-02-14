Як уникнути загрози Трампа з Путіним для України: Піонтковський назвав 2 способи
Багатьох лякає ймовірність того, що екслідер США Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах. Адже він має проросійську риторику та часто робить антиукраїнські заяви.
Є 2 способи, як можна уникнути такого сценарію. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.
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Як уникнути такого сценарію
Андрій Піонтковський зазначив, що перший спосіб, за допомогою якого можна уникнути цього сценарію – це перемога України до 2025 року. Для цього Захід, зокрема, США повинні надавати ЗСУ усю необхідну зброю.
Друге – це перемога Ніккі Гейлі на виборах. На цьому повинен сконцентруватися американський республіканський істеблішмент. Якщо він добре візьметься за справу, зокрема, за організацію праймериз, то це цілком можливо,
– вважає він.
За словами опозиціонера, у США з'явились два лідери, які "перехопили кермо американського політичного корабля". Мовиться про лідера більшості у Сенаті США Чака Шумера та лідера меншості Мітча Макконнелла, які можуть багато зробити у цьому напрямку.
Дональд Трамп: останні новини
- Дональд Трамп виступає проти виділення допомоги для України. За даними Barron`s, раніше він закликав республіканців не підтримувати двопартійну угоду щодо безпеки кордону та допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На його думку, варто розділити питання кордону та будь-яких видів іноземної допомоги.
- Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання вивести Штати з НАТО. Також нещодавно він заявив, що може заохотити Росію атакувати будь-кого із союзників Альянсу. Якби Росія напала, то він би не допомагав тим країнам-членам НАТО, які до оборонного бюджету Альянсу не сплачують внески. Ці слова викликали обурення серед світової спільноти.
- Лідер США Джо Байден прокоментував цю заяву Трампа та зазначив, що той у такий спосіб вклонився Владіміру Путіну. Американський президент підкреслив, що Трамп не розуміє ролі НАТО в захисті свободи та безпеки.