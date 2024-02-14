Як уникнути загрози Трампа з Путіним для України: Піонтковський назвав 2 способи

Багатьох лякає ймовірність того, що екслідер США Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах. Адже він має проросійську риторику та часто робить антиукраїнські заяви.

Є 2 способи, як можна уникнути такого сценарію. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Як уникнути такого сценарію

Андрій Піонтковський зазначив, що перший спосіб, за допомогою якого можна уникнути цього сценарію – це перемога України до 2025 року. Для цього Захід, зокрема, США повинні надавати ЗСУ усю необхідну зброю.

Друге – це перемога Ніккі Гейлі на виборах. На цьому повинен сконцентруватися американський республіканський істеблішмент. Якщо він добре візьметься за справу, зокрема, за організацію праймериз, то це цілком можливо,

– вважає він.

За словами опозиціонера, у США з'явились два лідери, які "перехопили кермо американського політичного корабля". Мовиться про лідера більшості у Сенаті США Чака Шумера та лідера меншості Мітча Макконнелла, які можуть багато зробити у цьому напрямку.

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